Kocaeli Güneşspor’un başarılı stoperi Mustafa Çelik'in babası Cemil Çelik, amansız hastalık nedeniyle hayata veda etti. Merhum Çelik’in cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Sakarya-Serdivan’a bağlı Aralık Köyü’nde defnedildi. Gazetemiz olarak Merhum Cemil Çelik’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.
Bugün 12:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:53 TSİ )
Mustafa Çelik'in baba acısı!
Mustafa Çelik’in babası vefat etti.
Bugün 12:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz