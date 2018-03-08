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Vali Aksoy şampiyonu bağrına bastı

Zonguldak’ta gerçekleştirilen, Türkiye Liseler arası Gençler Futsal Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan, İsrail’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve dolayısıyla ilimizi temsil edecek olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi kız Futsal takımı sporcuları, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Ziyarette; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, okul müdürü Zeki Kalaç, Antrenör Hasan Alemdaroğlu ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal takımı sporcuları; Helin Ataç, Ece Tekmen, Sevda Yavuz, Sude Yavuz, Leyla İlter, Sudenur Yolcu, Kübra Deniz, Selcan Kaplan ve Ebru Kurak Belli hazır bulundu.

VALİ AKSOY DUYGULANDI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Şampiyon Futsal takımı sporcularını Aksoy’a tek tek tanıtarak, Türkiye şampiyonluğuyla ilgili bilgi sunumunda bulundu. Vali Aksoy, konuşmasında “ Kazanacağız diyerek gittiniz ve başararak geri döndünüz. İlimizi ve ülkemizi temsil etme görevini sizler üstlendiniz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Çok özel gayret ve çalışmalarınızla bu başarıyı yakaladınız. Bu ilimiz ve ülkemiz adına bizleri çok memnun etmiştir.” dedi.

Bugün 12:52 TSİ - Spor

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