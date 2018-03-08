Karamürsel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlıbir apartmanın çatısına çıkan kişiyi gören Karamürsel Denizcilik Fakültesi özel güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak M.C. ile görüştü. İntihar etmek istediğini söyleyenM.C., çatının kenarındayken bir anda dengesini yitirdi. Düşmek üzere olan M.C.'yi, polisler son anda yakalayıp çekerek kurtardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C., tedavi altına alındı. M.C. ifadesinde, kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve alkol aldığını, intihar etmek için çatıya çıktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İntiharın eşiğinden döndü!
Karamürsel'de, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen M.C. (37), bir anda dengesini yitirdi. Düşmek üzere olan M.C., kendisini iknaya gelen polisler tarafından son anda kurtarıldı.
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Bugün 13:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz