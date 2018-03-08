Futbolcuyken başkanı oldu

Bu yıl 1. Amatör Lig’de başarılı bir sezonu geride bırakan ve 1. Amatör Play-Off yarı finaline kadar yükselen Uzuntarla Belediyespor’da eski başkan Nafi Güner, görevi Murat Demirtaş’a devretti. Yeşil Siyahlarda futbol da oynayan kaptan Murat Demirtaş, kulüpte başkan olarak ilginç bir olaya imza attı. Birlikspor’da da Erhan Yılmaz futbolcuyken başkan olmuştu. Demirtaş “Bu zamana kadar desteklerinden dolayı Nafi Güner beye çok teşekkür ederim. Uzuntarla ekibinde önümüzdeki sezon da iddialı kadro kurarak mücadele edeceğiz” dedi.