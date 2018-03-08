Bu yıl 1. Amatör Lig’de başarılı bir sezonu geride bırakan ve 1. Amatör Play-Off yarı finaline kadar yükselen Uzuntarla Belediyespor’da eski başkan Nafi Güner, görevi Murat Demirtaş’a devretti. Yeşil Siyahlarda futbol da oynayan kaptan Murat Demirtaş, kulüpte başkan olarak ilginç bir olaya imza attı. Birlikspor’da da Erhan Yılmaz futbolcuyken başkan olmuştu. Demirtaş “Bu zamana kadar desteklerinden dolayı Nafi Güner beye çok teşekkür ederim. Uzuntarla ekibinde önümüzdeki sezon da iddialı kadro kurarak mücadele edeceğiz” dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Futbolcuyken başkanı oldu
Bu yıl 1. Amatör Lig’de başarılı bir sezonu geride bırakan ve 1. Amatör Play-Off yarı finaline kadar yükselen Uzuntarla Belediyespor’da eski başkan Nafi Güner, görevi Murat Demirtaş’a devretti.
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Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz