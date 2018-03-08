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Niyazi Temizkan: Kadınlar yok sayılmaktadır

Niyazi Temizkan: “Kadınlar yok sayılmaktadır”Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oda binasında düzenlediği basın açıklamasında Tarihsel, kültürel ve dinsel bir takım gerekçeler üretilerek kadınlar eğitimden, iş hayatından ve toplum yaşantısından uzaklaştırılmakta, siyasete ve karar alma süreçlerine katılımda yok sayılmaktadır” dedi.

TMMOB’a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle oda binasında üyelerle bir araya geldi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Temizkan, “Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar gününde,cinsiyet eşitsizliğine dayanan erkek egemen sistemin ülkemizde yarattığı sorunların en başında kadına yönelik şiddetin yer aldığını görüyoruz. Tarihsel, kültürel ve dinsel bir takım gerekçeler üretilerek kadınlar eğitimden, iş hayatından ve toplum yaşantısından uzaklaştırılmakta, siyasete ve karar alma süreçlerine katılımda yok sayılmaktadır” dedi.

Cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan vazgeçilmelidir

Temizkan, “Kadınların istihdam oranının erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar olması ve tüm eğitim düzeylerinde çalışan kadınların erkeklerden daha düşük ücretler alması, toplumsal yaşamın her kademesinde işletilen cinsiyet eşitsizliği, kadınların çalışma yaşamına, siyasete ve karar alma süreçlerine katılımında neden erkeklerden çok daha geri bir pozisyona itildiğini de ortaya koyar niteliktedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemi, ekonomik ve toplumsal hayatın eşitlik ilkesi kapsamında düzenlenmesiyle mümkündür. Kadınları toplumsal hayat dışına itmeye çalışan, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Kadınların toplumsal yaşamda, üreten, özgür ve eşit bir birey olarak kabul görmesi, ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından Temizkan, kadın üyelere karanfil ve hediye verdi.

Bugün 14:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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