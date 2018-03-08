Kaza saat 10.30 sıralarında, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Durmuş Demir yönetimindeki34 VGD 79 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu'na çarptı. Hasan Kesicioğlu, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kesicioğlu, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 14:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Yaşlı adama otomobil çarptı!
Gebze'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kesicioğlu'na (73) otomobil çarptı. Yaralanan Kesicioğlu, hastanede tedaviye alındı
Bugün 14:06 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz