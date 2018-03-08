GÖRSEM Kadınlar Günü’nü kutladı

GÖRSEM Kocaeli Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dernek binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya GÖRSEM Kocaeli Kadın Komisyonu Başkanı Gürsel Albayrak’ın yanı sıra yönetim ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. Açıklamada konuşan Albayrak, “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, sömürüye karşı mücadele günüdür. Ülkemizde kadınlar, 8 Mart’ı emekçi kadınların canları pahasına verdikleri onurlu mücadelenin yıl dönümü olarak ele almalıdır” dedi.

KURTULUŞ KEMALİST DEVRİMLER

Albayrak, “Sistemin sürekli engelli ürettiğini, bundan en çok kadınların etkilendiğini düşünürsek haksız sayılmayız. Kadınların mücadelesi cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele ile sınırlandırılmamalıdır. Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet Devrimi ile kazandığımız ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımız birer birer elimizden alınmaktadır. Kurtuluşun Atatürk ilkeleri ve Kemalist devrimlerin tamamlanmasıyla olacağını biliyoruz” dedi.

EŞİTSİZLİKLER KALDIRILMALIDIR

Erkekle kadın arasındaki yasal ve fiili eşitsizlik, kadına karşı ayrımcılık, her türlü şiddet ve cinsel tacizler bütün sosyal ve hukuki temelleriyle ortadan kaldırılmalıdır diyen Albayrak, “Bu günü akşama kadar evde oturup kocasından hediye bekleyen, emekçi kadın mücadelesinden bihaber kadın sayısında ciddi artış var. Kadınların demokratik kitle örgütlerinde görev almalarını tavsiye ediyoruz. Yılda bir gün salon toplantıları yaparak ülkemizin bu felaketlerden kurtulamayacağını biliyoruz” diye konuştu.