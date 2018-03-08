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Trakyalı kadınlar 8 Mart’ta bir araya geldi

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne üye kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne üye kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Otel Asya’da gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Program kapsamında emekçi kadınların önemi vurgulanırken dernek başkanı Kazım Bayarı yaptığı konuşmada, “Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir” dedi.

KURTLARINI DÖKTÜLER

Programa katılan Trakyalı kadınlar Trakya yöresine ait oyun havalarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü doyasıya kutladı. Yöresel yemeklerin ve yöresel oyunlarla Trakya havasını İzmit’te yaşayan kadınlar günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca Günün anlam önemi dolasıyla Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayarı, Derneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını organize eden dernek üyesi Sevinç Ustaoğlu Özmut’a tüm kadınlar adına çiçek takdim etti.

ŞEFKATİN VE GÜVENİN SİMGESİ KADINLAR

Programda ilk olarak konuşan Derneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını organize eden dernek üyesi Sevinç Ustaoğlu Özmut,”Bugün sevginin şefkatin ve güvenin simgesi olan hayatın her safhasında hiçbir karşılık beklemeden temel hak ve özgürlükleri için bedel ödeyen tüm dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bugünü hep birlikte kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

161 YIL ÖNCE

Programda konuşan Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Bayarı, “Bugüne neden Dünya Emekçi Kadınlar günü denmiş kısaca bunun bir açıklamasını yapmak istiyorum. Bundan tam 161 yıl önce 8 Mart 1857’de Amerika’nın New York kentindeki iş yerlerinde çalışan kadınların çalışma saatleri ile düşük olan ücretlerinin iyileştirmesi için verdikleri mücadelenin sonunda yüzlerce kadın ölmüş, yüzlercesi de yaralanmış, hatta tutuklananlar bile olmuş. Bu haklı mücadeleleri kan ve gözyaşı ile sonuçlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

KADININ YOKSA MEDENİYETTE YOKTUR

Konuşmalarına devam eden Bayarı, “O nedenle 1910 yılından bu yana tam 108 yıldır, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Emekçi Kadınlar gününde dünyanın her yerinde kadınların sorunları çeşitli platformlarda tartışılır. Konferans, gösteri ve eğlence gibi etkinlikler düzenlenir. Kadınlar arası dayanışma ve kadınları toplumdan beklentileri vurgulanır. Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

KADINLARIN ETKİN VE AKTİF GÖREV ALMALARI GEREKİR

Konuşmalarına devam eden Bayarı, “Hayatımızı şekillendiren tüm alanlarda gerek karar alma mekanizmaları gerek temsil organları gerekse geleceğin şekillenmesinde etkin ve aktif görev almaları gerekir. Bu önemli günde bizimle birlikte olan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Birbirimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

Bugün 14:14 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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