Kadınlar her zaman hayatın can damarıdır

Kocaeli Kuaförler Odası üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle oda binasında bir araya geldi. Programa oda yönetimi, üyeler ve davetliler katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen programda konuşan Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar “Kadın çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü Kocaeli Kuaförler Odası Yönetimim adına kutlarım. Bir gün değil kadınımızın her zaman kıymetini bilmek gerekir. Ben bir kuaför olarak 30 senedir kadınlarla iç içe çalışmaktayım. Bizler müşterilerimizin her türlü sorunlarını bir psikolog gibi dinlemekteyiz yeri geldiğinde yön vermekteyiz. Kadınlar olmazsa bizler var olamayız tekrar kadınlar gününüzü en içten duygularımla kutluyorum” dedi. Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.