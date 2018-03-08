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Öğrencilerden annelerine günlük yaşamlarını kolaylaştıran buluşlar

Kocaeli'de, ortaokul öğrencileri, "kıyafetleri katlarken ütüleyen masa", "kurutma ve ütülemeyi aynı anda yapabilen elbise dolabı", "ısıtıcılı yastık gibi" özel tasarımları açtıkları sergiyle tanıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Okul Müdürü Gökhan Dumrul, günün anlam ve önemine binaenkadın öğretmenlere hediyeler verdi. Daha sonra katılımcılar, teknoloji ve tasarımöğretmenleriNurşen Ceylan ve Hanife Akıncı'nın gözetiminde7 ve 8. sınıf öğrencilerinin hazırladığı özel tasarımlardan oluşansergiyi gezdi.

"Ders çalıştıran robot"

Öğrencilerin, özellikle çalışan annelerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarladıkları, "ders çalıştıran robot", "ısıtıcı ve soğutucu özelliği bulunan iç çamaşırı", "şarj etme özelliği bulunan seyahat makyaj çantası", "kurutma ve ütülemeyi aynı anda yapabilen elbise dolabı", "ısıtıcılı yastık", "koltuk kılıfı değiştirici", "portatif topuklu ayakkabı", "kıyafetleri katlarken ütüleyen" gibi projeleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.Ayrıca Görsel Sanatlar Öğretmeni Sema Altın'ın öğrencilerinin, "Anadolu'da çalışan, üreten kadınlar" konulu resim sergisi de gezildi.

Bugün 14:30 TSİ - Gündem

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