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Oto yıkamacı kadınların özverili mesaisi

Kocaeli'de oto yıkamacılığı sektöründe çalışan kadınlar, araç temizliğinde gösterdikleri titizlikten ötürü müşteriler tarafından tercih ediliyor.

Kocaeli'de gösterdikleri titizlikten ötürü müşterilerden rağbet gören kadın oto yıkamacılar, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Karamürsel ilçesindeki iş yerlerinde eşi Mehmet Ardıç'la 18 yıldır araçları temizleyen 51 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Ardıç, araçları daha temiz yıkadığı için müşterilerinin tercih sebebi oluyor. Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerin ilk zamanlarda oto yıkamada kadın işletmeci olmasına şaşırdığını söyledi. Bölgedeki insanların önce kendisini biraz yadırgadığını ancak araçları daha iyi temizlediği gerekçesiyle kendilerini tercih etmeye başladığını ifade eden Ardıç, bu süreçten sonra sabit müşteriler edinmeye başladıklarını kaydetti.

"18 yıldır burada çalışıyorum"

Ardıç, her aracın bakımını da yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Aracın yağını, filtresini, suyunu değiştiriyorum, güzelce temizliyorum. Eşim olsun veya olmasın tek başıma yapabiliyorum. Gençlik yıllarımda çiçek seralarında çalıştım, evliliğimin ilk yıllarına kadar eşim bu iş yerinde çalışıyordu. Ancak daha sonra eşim burada tek kaldı. Ben de çalıştığım seradan çıkarak eşime burada yardım etmeye başladım. 18 yıldır burada eşimle çalışıyorum. Bu meslekle üç çocuğumu büyüttüm, iki de torun sahibiyim. Şimdilerde bu iş yerinin hem sahibiyim hem çalışanı." diye konuştu.

"Eşim boş durmaktan da hiç hoşlanmıyor"

Kadınların her zaman fedakar olduğunu anlatan Ardıç, "Kadınlarımız öz güvenli olsunlar, öz güvenli olduklarında başaramayacakları hiçbir iş yoktur. Korkmasınlar." ifadelerini kullandı. Mehmet Ardıç (52) da iş yerini devralmasından sonra eşinin de yanında çalışmaya başladığını aktararak, 18 yıldır eşiyle beraber işleri yürüttüğünü kaydetti.Eşinin azimli olması ve temiz araç yıkaması nedeniyle müşterilerin kendilerini tercih ettiğini belirten Ardıç, "Eşim çalışmayı çok seviyor, boş durmaktan da hiç hoşlanmıyor. Araç beklediğimiz boş zamanlarda eşim hemen eline örgüsünü alır bana, çocuklarımıza ya da torunlarına bir şeyler örer." diye konuştu.​

"Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor"

İzmit ilçesinde bir oto yıkamada çalışan 43 yaşındaki Mine Keskin de İstanbul'dan İzmit'e taşındığında, iş ararken gazetede gördüğü "oto kuaför aranıyor" ilanı üzerine başvuru yaptığını belirterek, "İlk başta kadın olduğum için biraz çekindiler ama sonradan işe alındım. Yaptığım temizlikten patronum ve müşteriler memnun kaldılar. İşimden memnunum, severek yapıyorum." diye konuştu. İşe başladığında zorlanmadığını, detaylı iç temizliğin dışında pasta cila, seramik kaplama, jant temizliği de yaptığını aktaran Keskin, herkesin kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti. Keskin, kadının bu işi yapmasının bazı kişiler tarafından tuhaf karşılandığını belirterek, "Burada tek kadın çalışan benim. İş yerindeki herkes bana çok yardımcı oluyor. Kadınlara tavsiyem bu işe atılmaları. Yapacaklarına emin olsunlar azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor." ifadelerini kullandı.

Bugün 14:58 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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