Süper Lig’de 25. Hafta: Alanya-B. Şehir

Mücadelelerde görev alacak hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde…
YARIN:
20.00 Alanya – B.Şehir: Cüneyt Çakır
CUMARTESİ:
13.30 Sivas - K.Paşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlı - Bursa: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş - G.Bir.: Mustafa Öğret.
PAZAR:
13.30 Göztepe - Antalya: Fırat Aydınus
13.30 Kayseri - Karabük: Suat Arslanboğa
16.00 Malatya – F.Bahçe: Mete Kalkavan
19.00 G.Saray - Konya: Halil Umut Meler
MART PAZARTESİ
20.00 T.Akhisar - Trabzon: Ümit Öztürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz