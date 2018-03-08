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Bugün 15:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:11 TSİ )

Süper Lig’de 25. Hafta: Alanya-B. Şehir

Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta perdesi yarın gece açılıyor.

Mücadelelerde görev alacak hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde…

YARIN:

20.00 Alanya – B.Şehir: Cüneyt Çakır

CUMARTESİ:

13.30 Sivas - K.Paşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlı - Bursa: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş - G.Bir.: Mustafa Öğret.

PAZAR:

13.30 Göztepe - Antalya: Fırat Aydınus

13.30 Kayseri - Karabük: Suat Arslanboğa

16.00 Malatya – F.Bahçe: Mete Kalkavan

19.00 G.Saray - Konya: Halil Umut Meler

MART PAZARTESİ

20.00 T.Akhisar - Trabzon: Ümit Öztürk

Bugün 15:08 TSİ - Spor

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