Kartepe GHSİM sporcusu olan, 39 kilodaki Yağmur, zorlu rakiplerini bir bir geçerek finale kadar yükseldi. Finalde Rus’lae karşılaşan Yağmur, 2-1’lik skorla mağlup oldu. Kartepe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erol Arutan, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan başarılı karateciye hediyelerini takdim etti.
Bugün 15:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Ukrayna’da YAĞMUR bereketi
Ukrayna'nın Kharkiv Şehri’ndeki, 20 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı karate turnuvasında, karatecimiz Yağmur Güngör, gümüş madalya kazandı.
Bugün 15:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz