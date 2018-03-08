Ukrayna’da YAĞMUR bereketi

Kartepe GHSİM sporcusu olan, 39 kilodaki Yağmur, zorlu rakiplerini bir bir geçerek finale kadar yükseldi. Finalde Rus’lae karşılaşan Yağmur, 2-1’lik skorla mağlup oldu. Kartepe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erol Arutan, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan başarılı karateciye hediyelerini takdim etti.