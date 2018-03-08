Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri gence müdahale etmek istedi. Ambulansa binmek istemeyen genç, sağlık personellerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin de yardımıyla genç ikna edilerek ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bugün 14:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Uyuşturucu kullanan genç, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullanan genç, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
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Bugün 14:42 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz