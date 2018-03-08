Körfez'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza Sevindikli yolu üzerinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 41KA 801 plakalı ticari araçla Sipahiler Köyü'ne doğru giderken karşı taraftan gelen ve bir firmaya ait olduğu öğrenilen 34 SY 07 00 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan MehmetG. ve Mustafa C. yaralandı. Otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi olay yerine gelen itfaiyenin yardımıyla çıkartıldıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle Köy yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.