Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:36 TSİ )

Hesabındaki 141 bin lira uçtu, banka araştırmadı bile...

Darıca'da, kafe işleten Ali Rıza Şen banka hesabından farklı hesaplara 141 bin 600 TL para aktarıldığını belirterek, bilgisi dışında gerçekleşen işlemler nedeniyle banka hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Darıca'da kafe işleten Ali Rıza Şen, istediği otomobili satın almak için banka hesabını kontrol ettiğinde para olmadığını gördü. Ali Rıza Şen, oğlu Doğukan Şen'in üzerine olan banka hesabından 24 Şubat tarihinde 1100 TL'den 80 bin TL'ye kadar 12 farklı hesaba 141 bin 600 TL yatırıldığını görünce şoke olduğunu söyledi. Ali Rıza Şen, bankaya giderek hesaplarından para çekmediklerini belirtti. Banka, konunun araştırılacağını belirtirken, Ali Rıza Şen şikayette bulundu.

Mağdur edildi!

Hesabında 98 lira 59 kuruş kalan Ali Rıza Şen, bankadaki görevlilerin siber saldırı olduğunu söylediğini belirterek, "Bankadaki görevliye hesabımdan para çekmediğimi söyledim. Bana, siber saldırı olduğunu ve buna benzer dolandırıcılık olayının oldukça fazla olduğunu söyledi. Ben de bunların kendi sorunları olduğunu belirterek, paramı vermelerini istedim. Paramı vermedikleri gibi, '3-5 gün araştırma yapacağız, bunu yapanları bulacağız, nasıl olduğuna bakacağız' da demiyorlar. Hem param gitti, hem karşımda muhatap bulamıyorum, mağdur oldum" dedi. Ali Rıza Şen konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunduğunu ancak aradan geçen zamana rağmen bir sonuca ulaşamadığını belirterek, "Madem ki, internet bankacılığını başlattılar, bunun da güvenliğinin kendileri tarafından alınması lazım" diye konuştu.

Bugün 15:37 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Selim - benimde başıma geldi benzeri olay kimse de ilgilenmedi savcılığın karakolun yolunu gösterdiler .

Yanıtla . 0Beğen 08 Mart 17:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Brisa eleman alacak! mask
Brisa eleman alacak!
Telefon ve internet kullanan herkes ilgilendiriyor! e-Devlet'ten alacağınız çıkabilir mask
Telefon ve internet kullanan herkes ilgilendiriyor! e-Devlet'ten alacağınız çıkabilir
Kandıra'da 260 aile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı mask
Kandıra'da 260 aile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı
Atıklardan ve HES'ten 30 bin hanelik elektrik üretildi mask
Atıklardan ve HES'ten 30 bin hanelik elektrik üretildi
Karamürsel’e battı-çıktı yapılacak mask
Karamürsel’e battı-çıktı yapılacak
Vali’den istihdam çağrısı! mask
Vali’den istihdam çağrısı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı mask
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor mask
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor
Eczacı gençlerden dikkat çeken video mask
Eczacı gençlerden dikkat çeken video
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR