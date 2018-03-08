DSP, Kadınlar Günü’nü unutmadı

DSP Kocaeli İl Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, Avukat Banu Yılmaz ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

KADINA DEĞER VEREN PARTİYİZ

Programda açılış konuşmasını yapan İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, “Cumhuriyetimizin kurtuluşundan kuruluşuna ve günümüze kadar bu ülkeye emek veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadına şiddeti, zorbalığı, tacizi tecavüzü şiddetle kınıyorum. Kadınlar bizim değerlerimiz. Bizde kadınlarımıza en çok değer veren siyasi partiyiz. 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde parti kararımız olarak adaylarımız çoğunlukla kadınlarımızdan oluşacaktır” dedi.

KADINLAR BİZİM İYİKİLERİMİZ

Coşkundeniz, “Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır denir her zaman. Ancak bana göre bu çok yanlış bir cümledir. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında değil önünde yanında omuzlarındadır kadınlarımız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Kadınlarımız bizim iyikilerimiz. İyi ki varsınız Mustafa Kemal'in evlatları Cumhuriyetin kadınları. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

KADINA ŞİDDET TOPLUMU ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜR

Coşkundeniz’in ardından Kadınlar Günü’nün tarihini anlatan Avukat Banu Yılmaz, “Toplumların, özgürlükler içinde yaşaması, barış ve huzur içinde olması için insandan yola çıkılması gerekir. Küreselleşen dünyada kadının her alanda söz sahibi olabilmesinin ancak insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan kadın haklarının uygulanabilir politikalar geliştirilmesiyle mümkün olacak. Çocuk istismarı, kadına şiddet toplumları çöküşe götürür. Bu tür olaylara göz yumulmaması, bu konudaki boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.