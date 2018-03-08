Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:52 TSİ )

DSP, Kadınlar Günü’nü unutmadı

DSP Kocaeli İl Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi

DSP Kocaeli İl Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi. İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, Avukat Banu Yılmaz ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

KADINA DEĞER VEREN PARTİYİZ

Programda açılış konuşmasını yapan İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Coşkundeniz, “Cumhuriyetimizin kurtuluşundan kuruluşuna ve günümüze kadar bu ülkeye emek veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadına şiddeti, zorbalığı, tacizi tecavüzü şiddetle kınıyorum. Kadınlar bizim değerlerimiz. Bizde kadınlarımıza en çok değer veren siyasi partiyiz. 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde parti kararımız olarak adaylarımız çoğunlukla kadınlarımızdan oluşacaktır” dedi.

KADINLAR BİZİM İYİKİLERİMİZ

Coşkundeniz, “Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır denir her zaman. Ancak bana göre bu çok yanlış bir cümledir. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında değil önünde yanında omuzlarındadır kadınlarımız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Kadınlarımız bizim iyikilerimiz. İyi ki varsınız Mustafa Kemal'in evlatları Cumhuriyetin kadınları. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

KADINA ŞİDDET TOPLUMU ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜR

Coşkundeniz’in ardından Kadınlar Günü’nün tarihini anlatan Avukat Banu Yılmaz, “Toplumların, özgürlükler içinde yaşaması, barış ve huzur içinde olması için insandan yola çıkılması gerekir. Küreselleşen dünyada kadının her alanda söz sahibi olabilmesinin ancak insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan kadın haklarının uygulanabilir politikalar geliştirilmesiyle mümkün olacak. Çocuk istismarı, kadına şiddet toplumları çöküşe götürür. Bu tür olaylara göz yumulmaması, bu konudaki boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Bugün 15:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ölüm yolunu TBMM'ye taşıdı mask
Ölüm yolunu TBMM'ye taşıdı
Elektrikli otomobillerde yüksek vergi tepkisi! mask
Elektrikli otomobillerde yüksek vergi tepkisi!
Kızlarını depremde kaybeden milletvekilinin mücadelesi mask
Kızlarını depremde kaybeden milletvekilinin mücadelesi
CHP’lilerin Özen tepkisi devam ediyor mask
CHP’lilerin Özen tepkisi devam ediyor
Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek mask
Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek
Ünlü: Hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz? mask
Ünlü: Hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz?
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Genç anne, hayatına son verdi! mask
Genç anne, hayatına son verdi!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı mask
Pamukkale Turizm ile İzmit Otogarı çiçek açtı
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor mask
Türkiye'nin tek kadın şoförü görenleri şaşırtıyor
Eczacı gençlerden dikkat çeken video mask
Eczacı gençlerden dikkat çeken video
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR