Life Express Yahya Kaptan şubesi açılıyor

İşini hayat tarzı olarak benimsemiş iki ortak tarafından kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen Life Express, Ufuk Aydın ve Yücel Öztürk’e ait.

Life Express’in İzmit Outlet Center, Yahya Kaptan, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ( 2 şube ) olmak üzere toplam 6 şubesi bulunuyor. Hızla büyüyen ve kalitesinden asla ödün vermeyen Life Express’in önümüzdeki dönemde Türkiye’nin başka bir çok yerine de açılması planlanıyor.

YAHYA KAPTAN’A 8.000 m2 TESİS

Life Express’in Yahya Kaptan şubesi 8.000 m2 alan içerisinde hizmet verecek.

Tesiste kardiovasküler egzersiz alanı, sabit ve serbest ağırlık alanları, çok fazla seçeneğin olduğu 2 adet grup dersi stüdyosu ( yoga, pilats, zumba, trx, spinning) reformer pilates stüdyosu, açık basketbol ve cross fit alanı, halı saha ve tenis kortları bulunuyor.

SPA keyfi Yahya Kaptan’da...

Life Express’in kendi markası olan ‘touch spa’ ile uzak doğu atmosferini Yahya Kaptan’da yaşayabilirsiniz.

Farklı masaj seçenekleri, sauna, buhar odası,Türk hamamı, dinlenme alanları, uzman eğitmenler gözetiminde çocuk kulübü, açık ve kapalı yüzme havuzu, yaz ve kış okulları ve kafe bölümleriyle İzmit’in en kapsamlı spor merkezi olarak hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Life Express, spor yaparken rahat ve kaliteli ortam isteyenlerin tercihi.

Spor yapmamak için bahane bırakmayan konseptiyle Life Express kaliteyi her detayında görebileceğiniz bir spor kompleksinde ücretsiz otopark hizmeti de veriliyor.

İLETİŞİM:

0262 311 63 64