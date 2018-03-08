İzmit'te 6 yeni film vizyonda!

Direniş Karatay

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk yer alıyor.

Küçük Kahramanlar

Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe, meraklı olan komşuları Liam ile birlikte bahçe cücelerinin gerçek olduklarını keşfeder. Cüceler, evi küçük canavarlardan korumaktadır. Troggs adındaki bu küçük canavarlar, başka bir dünyadaki bir portal aracılığıyla evi istila etmektedir. Gerçekleri öğrendikten sonra Chloe ve Liam, canavarların istilasına karşı cücelerle işbirliği yaparak dünyayı korumak için savaşır.

PhantomThread

İngiliz modasının kalbinde yer alan ünlü terzi ReynoldsWoodcock ve kız kardeşi Cyril, kendilerine özgü tarzları ile ülkenin önde gelenlerini giydirmektedir. Müzmin bir bekar olan Woodcock, hayatına giren kadınlarla arkadaşlık etmekte, onlardan ilham almaktadır. Genç, iradeli bir kadın olan Alma Reynolds’ın karşısına çıktığında ise işler değişir. Genç kadın Reynolds’un aklını başından alır ve kısa sürede onun ilham perisi olur. Reynolds’un kontrollü ve düzenli hayatı aşk kapısını çaldığında alt üst olur.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde 3 Oscar ödüllü aktör Daniel Day-Lewis, modacı Charles James'i canlandırıyor.

Ziyaretçiler: Gece Avı

Bir aile, bir grup akrabayla birlikte kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir. Bu tehlikeli üçlü, ailenin hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini test etmek için her yolu deneyecektir...

Mahalle

Aynı mahallede yaşayan üç arkadaşın hayatı, mahallenin yakınlarına gizemli bir yabancının taşınmasıyla bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gülsoy ve Teoman'a Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazal Ergüçlü, Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

Locman

1980 yılında geçen filmde bir makinistin hikayesi anlatılıyor. Uğur, makinist olarak çalışan bir adamdır. İşinde terfi ile tayini çıkınca ailesi ile birlikte yeni bir yaşama başlar. Artık depo şefi olacak olan Uğur eşi Handan ve çocukları ile birlikte lojmana yerleşir. Ailesinin yeni ortamlarına alışabilmeleri için elinden geleni yapan Uğur, ön yargı ve korkularının ailesi ve dostlarının yardımı ile üstesinden gelecektir.

Oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nergis Çorakçı, Cem Cücenoğlu, Nisa Aksongur, İlker Kabaoğlu gibi isimlerin yer aldığı, senaryosunu Şükrü Alaçam ve Mine ÖlceÇakan’ın yazdığı yapımın yönetmenliğini Şükrü Alaçam üstleniyor.