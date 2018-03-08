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İzmit’te iki fuar birden yapılacak

Kocaeli'de, 11-15 Nisan tarihlerinde 10'dan fazla ilin katılımıyla açılacak Tarım ve Hayvancılık Fuarı'yla beraber Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı da düzenlenecek.

Kocaeli önemli bir fuar organizasyonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 11-15 Nisan tarihleri arasında İzmit’te gerçekleşecek. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmaların stant açacağı fuarda, sektöre dair tüm yeniliklerin yer alacağı belirtildi.

İKİ FUAR EŞZAMANLI OLACAK

Fuara Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bilecik ve Bursa'dan da ziyaretçi çalışması yapılacağı ifade edilen açıklamada, eş zamanlı olarak Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı'nın da gerçekleşeceği bildirildi.

FUAR TANITIMI YAPILDI

Fuar ile ilgili tanıtım sunumu geçtiğimiz günlerde KSO konferans salonunda gerçekleşti. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil ev ilgili kurumların yetkililerinin katıldığı toplantıda ayrıca Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Tarım Kredi Kooperatifi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundu.

HER ŞEY BU FUARDA OLACAK

Açıklamada, tarım, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, süt endüstrisi, sera, bahçe ve süs bitkileri ana başlıkları altında sektöre dair tüm yeniliklerin organizasyonda yer alacağı dile getirilerek, “Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri, yenilikleri ilgililere topluca sunmayı hedefleyen fuarda, tarımsal mekanizasyon, traktör, tohum, hayvancılık ve süt endüstrisine ait ekipmanlar başta olmak üzere, bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve ürün grupları yer alacak” ifadesi kullanıldı.

BEYAZ ET ÜRETİMİ

Kocaeli, Bolu ve Sakarya başta olmak üzere ülke genelindeki beyaz et üretiminin yüzde 70'inin bölgeden gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, modern tesislerde üretim yapan bölge firmalarının fuarda, bilinçli alıcılarla buluşarak yeni iş imkanlarına sahip olma fırsatı yakalayacağı kaydedildi.

Bugün 16:29 TSİ - Ekonomi

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