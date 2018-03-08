KOTEV eğitimleri başlıyor

Mart ayı boyunca planlanan 6 farklı eğitim katılımcılara hem profesyonel hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri önemli bilgiler vaat ediyor. KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, odanın resmi web sitesi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.
KOTEV Mart ayı programı
13 Mart Salı
15.00-19.00 Kişisel Liderlik
16 Mart Cuma
15.00-19.00 Beden Dili ve İletişim
20 Mart Salı
15.00-19.00 Finans Okur Yazarlık
23 Mart Cuma
15.00-19.00 İnsan Kaynakları
27 Mart Salı
15.00-19.00 Stres Yönetimi
30 Mart Cuma
15.00-19.00 Zaman Yönetimi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz