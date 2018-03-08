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Bugün 16:30 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:32 TSİ )

KOTEV eğitimleri başlıyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), iş ve sosyal hayata yönelik düzenlediği eğitimlere KOTO Eğitim Vakfı üzerinden devam ediyor.

BÜYÜT

Mart ayı boyunca planlanan 6 farklı eğitim katılımcılara hem profesyonel hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri önemli bilgiler vaat ediyor. KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, odanın resmi web sitesi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

KOTEV Mart ayı programı

13 Mart Salı

15.00-19.00 Kişisel Liderlik

16 Mart Cuma

15.00-19.00 Beden Dili ve İletişim

20 Mart Salı

15.00-19.00 Finans Okur Yazarlık

23 Mart Cuma

15.00-19.00 İnsan Kaynakları

27 Mart Salı

15.00-19.00 Stres Yönetimi

30 Mart Cuma

15.00-19.00 Zaman Yönetimi

Bugün 16:30 TSİ - Eğitim

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