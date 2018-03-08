Sepaş’a istihdam ödülü!

Sepaş Enerji yüzde 39’luk kadın çalışan oranıyla en fazla kadın çalışana sahip kurumlardan biri oldu. İzmit Sanat Galerisi’nde düzenlenen ödül töreninde Sepaş Enerji adına ödülü Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler ve Sepaş Enerji İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kayış aldı.

41 FİRMAYA ÖDÜL

Ödülü İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın elinden alan Oya Seçkinler, “Kadınların üretime katılmasına büyük önem veren bir şirkette çalıştığım için gurur duyuyorum. İzmit Belediyesi’ne de düzenledikleri bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederim” diye konuştu. Törende kadın istihdamına katkı sağlayan 41 işletmeye plaket verildi.