Cadde Katık Karamürsel’de açıldı

Ercan Özel ve Hüseyin Altınbaş tarafından bölgeye kazandırılan Cadde Katık isimli iş yerinin açılışı önceki gün düzenlenen törenle yapıldı. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 4 Temmuz Mahallesi’nde hizmete giren mekanın açılışını protokol mensupları birlikte yaptılar.