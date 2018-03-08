Ercan Özel ve Hüseyin Altınbaş tarafından bölgeye kazandırılan Cadde Katık isimli iş yerinin açılışı önceki gün düzenlenen törenle yapıldı. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 4 Temmuz Mahallesi’nde hizmete giren mekanın açılışını protokol mensupları birlikte yaptılar.
Bugün 16:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:36 TSİ )
Cadde Katık Karamürsel’de açıldı
Karamürsel’de bir işletme daha hizmete girdi.
Bugün 16:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz