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Karaosmanoğlu: Rumeli Türklerinin yanındayız

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Bşk. Recep Altıntip ve yeni yönetim kurulunu makamında ağırlayarak, Rumeli Türklerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Geçen ay 14’üncü olağan genel kurulunu gerçekleştiren Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Yönetim Kurulu, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na tanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarete Dernek Başkanı Recep Altıntip’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Abdurrahman Yılmaz, Alptekin Cevherli, Adnan Metin ve Nazım Çelik de katıldı. Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Altıntip, Kocaeli Rumeli Türkleri olarak 10 bin üyeleri olduğunu ve kentte, Balkan Savaşları öncesinden başlayan göçler nedeniyle Rumeli – Balkan göçmeni yaklaşık yüzde 40 oranında bir nüfus olduğundan bahsetti.

BİLGİ VERDİ

Dernek olarak Makedonya Juppa Belediyesi’ne Cankurtaran verilmesini sağladıklarını, yaklaşık 15 bin Türkçe kitabı Makedonya ve Kosava’daki okullara dağıttıklarını, Müftülüğün desteği ile Makedonya’da binlerce Kur’an-ı Kerim dağıttıklarını, Kocaeli’nde Rumeli yöresi halk oyunları grupları olduğunu, yine Kocaeli’nde Rumelili olsun olmasın yüzlerce kişiye gıda ve giyim yardımı yaptıklarını anlattı.

VATAN TOPRAKLARI

Birliktelikte Rumeli, Balkan ve Batı Trakya Türkleri bize kaybedilmiş vatan topraklarının yadigârlarıdır diyen Karaosmanoğlu, “Bu nedenle gönlümüzde ve gözümüzde yerleri çok değerlidir. Geçmişte olduğu gibi her zaman Rumeli Türklerinin yanındayız” dedi. Ziyaret Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Dernek Başkanı Recep Altıntip’in Başkan Karaosmanoğlu’nu bu yıl 18’incisi gerçekleşecek olan Geleneksel Rumeli Helva Şenliği’ne daveti ile son buldu.

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