Taşeron işçilerin kadroya geçişi

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı açıklamada, 24 Aralık 2017'de başlayan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili süreç kapsamında 585 işçinin talebini aldıklarını söyledi. Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından kadro başvurusunda bulunan tüm işçileri yaptıkları işe göre sınav tabi tuttuklarını anlatan Karabacak, "İşçi kardeşlerimizde kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan var. Kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Karabacak, kadroya geçiş sınavlarının 10 Mart tarihinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.