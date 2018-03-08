Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı açıklamada, 24 Aralık 2017'de başlayan taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili süreç kapsamında 585 işçinin talebini aldıklarını söyledi. Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından kadro başvurusunda bulunan tüm işçileri yaptıkları işe göre sınav tabi tuttuklarını anlatan Karabacak, "İşçi kardeşlerimizde kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan var. Kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Karabacak, kadroya geçiş sınavlarının 10 Mart tarihinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Bugün 16:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:59 TSİ )
Taşeron işçilerin kadroya geçişi
Darıca Belediyesi'nde çalışan 585 taşeron işçinin, sürekli işçi kadrosuna geçişiyle ilgili sınav süreci başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz