Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan TÜBİTAK eski başteknisyeni Ercan Ceylan, Kocaeli 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ceylan, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Benim hiç kimseyle ve terör örgütüyle irtibatım ya da eylemim olmamıştır olması da mümkün değildir. Ben devletini seven bir vatandaşım" diyerek tahliyesini talep etti.Sanığın ve avukatının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ercan Ceylan hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğun devamı yönünde karar verdi.
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TÜBİTAK başteknisyeni 6 yıl 10 ay hapse çarptırıldı!
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve daha önce TÜBİTAK'tan ihraç edilen eski başteknisyen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bugün 09:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz