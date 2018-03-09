Belediye uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

Belediyeden yapılan açıklamada, “bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak dernek, sivil toplum örgütleri, kişi ve kurumları arayarak, öğrencilere yardım adı altında para istediklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Daha önceden de benzer durumlarla sık sık karşılaşmış ve bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını istemiştik. İzmit Belediyesi olarak hiçbir vatandaş, kişi ve kurum aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığından itibar edilmemesi, polisin aranması gerekmektedir” denildi.