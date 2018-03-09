Belediyeden yapılan açıklamada, “bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını kullanarak dernek, sivil toplum örgütleri, kişi ve kurumları arayarak, öğrencilere yardım adı altında para istediklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Daha önceden de benzer durumlarla sık sık karşılaşmış ve bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını istemiştik. İzmit Belediyesi olarak hiçbir vatandaş, kişi ve kurum aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığından itibar edilmemesi, polisin aranması gerekmektedir” denildi.
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Belediye uyardı: Dolandırıcılara dikkat!
İzmit Belediyesi’nden dolandırıcı uyarısı yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz