Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

2009 yerel seçimlerinde MHP’den Derince Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Abdurrahman Akgül İYİ Parti saflarına geçti. Derince İlçe Başkanlığına gelerek üyelik formunu dolduran Akgül resmen İYİ Partili oldu. Parti rozetini bizzat Başkan Esra Tolu'dan alan Akgül, memnuniyeti dile getirdi. Bundan sonra birlikte çalışılacağının ve her şeyin "İYİ Derince" için olduğu konusunda mutabakata varıldıktan sonra gazetecilere poz verildi.