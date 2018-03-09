Bu firmalarda çalışanların çoğu kadın

Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 5. si düzenlenen programa İzmit Belediye Dr. Nevzat Doğan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, en çok kadın istihdam eden 41 işletmenin yöneticileri katıldı. Teşekkür belge dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “ en çok kadın istihdamı sağlayan 41 işletmemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz sizin farkındayız, sizleri destekliyoruz mutlu oluyoruz demek bile bu işletmeler için çok önemlidir. Programımızla sizleri desteklediğimizi, mutlu olduğumuzu göstermek istedik. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın da hedefleri arasında olan kadınların daha çok istihdam edilmesi, ülke kalkınmasında daha çok yer alması fikrini desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

KADIN MUTLU OLURSA MİLLET MUTLU OLUR

Kadın, bereket getirir, zarafet, sevgi, kuruma ayrı bir güzellik ve enerji katar. Bizler kadın dostu belediyeyiz. Bizim de çalışanlarımızın büyük bir bölümü hanımefendiler. Kadınlara yönelik projelerimizi de hep ön planda tutuyoruz. Erkekler bazen sitem ediyor, kadınları düşünüyorsunuz diye. Aslında biz erkekleri düşünüyoruz. Kadın mutlu, huzurlu, sağlıklı olursa ev de sağlıklı olur, çocuk da, erkek de, sokakta, millette huzurlu olur. Üreten kadın mutludur. Zaten evde birçok iş yapıyor kadın. Bunun arasında çalışıp ekonomiye de katkı sağlıyorlar. Türk kadınını ne kadar övsek azdır. Her gün kadınlar günü, her gün anneler günü olmalı. Bütün günler hanımefendilerin olsun.

BEREKETİ GELİYOR

İşletmecilerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın en zor işini yaparken, yani ticareti aynı zamanda kadın istihdamı yaparken sadece ülkenin ekonomik yapısına değil, milletin mutluluğuna da katkı yaptığınızı unutmayın. Bunun bereketi geliyordur. Allah hep birlikte, kadınıyla erkeğiyle, tüm millet olarak birlik beraberlik içerisinde mutlu bir şekilde nice dünya kadınlar günü gibi günleri kutlamayı nasip etsin. Kadınların gönlü hep hoş, yüzü hep gülsün” dedi.

ÖDÜLLENDİRİLEN FİRMALAR

Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Mediplaza Sağlık Hizmetleri, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Iss Tesis Yönetim Hizmetleri, Iss Hazır Yemek Üretim ve Hizmet, Şok Marketler Tic, Türkiye Petrol Rafinerileri, Özel Köşk Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzemeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Özel Marmara Sağlık Hizmetleri, Özel Kocaeli Akademi Sağlık Hizmetleri, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri, Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Asist Öğretim Kurumları, Doğa Koleji, Köfteci Yusuf (İzmit), Aysim Tekstil Ve Turizm San.Tic. Ltd.Şti.(Asıl Merkez), Frito Lay Gıda San.Ve Tic A.Ş, Deva Holding A.Ş, Özdilek Alışveriş Merk Ve Teks.San.A.Ş, Aysira Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Migros Ticaret A.Ş.İzmit Yahya Kaptan Satışmigros Ticaret A.Ş. İzmit Y.Kaptan Satış Mğz.(Çizelge) Asıl Merkez, Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ve Tic..A.Ş. (Asıl), Tab Gıda San Tic.A.Ş, Bahçeşehir Kültür Sanat İşletmesi Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi, Manevi Ve İktisadi Kalkınma Vakfı Mikav İktisadi İşletmesi, Metraco İthalat İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi, Rahmi Seymen Özel Eğitim İnşaat Yayıncılık Tarım İşletmeleri San.Ve Tic. Ltd.Şti, Assan Hanil Otomotiv San.Tic.A.Ş, Al Co Alüminyum Bakır Ve Madencilik Sanayi Tic.A.Ş, İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Hanedan Kurumsal Hizmetler Gıda Yemek Tem İnş Otom Santic Lt, Bilgi Küpü Özel Eğitim Kurumları Ltd.Şti, Bateks İç Giyim Tekstil Kap Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Atafen Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş, Pmn Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi(Ted Koleji), Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi(Sepaş), İstanbul Marmara Eğitim__Sağlık Kurumları A.Ş, Bilgi Köprüsü Özel Eğt.Kuru.Turçgıda İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti, Akkale Özel Eğitim Hayvancılık Madencilik Ticaret Limited Şirketi, Özel İhy Sağlık Hizmetleri Ve Alışveriş Merkezleri San. Tic, Özel İhy Sağlık Hizmetleri Ve Alışveriş Merkezleri San. Tic, Özel Romatemer Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ve Sağlık Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.