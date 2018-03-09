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Dikkat! 7 ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Kocaeli'nin 7 ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

İZMİT

09:00 - 12:00 Akarca Mah. Barbaros Barbaroshayrettin Paşa Cad., Barbaros Barbaroshayrettin Paşa Cad., Albay Karaosmanoğlu Cad.,
12:00 - 16:00 Alikahya Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Cad., Mustafa Kemal Cad., Albay Karaosmanoğlu Cad., Yıldız Konutları

KÖRFEZ

09:00 - 17:00 Esentepe Mah. Koru Sok., Yaşar Doğu Cad., Yaşar Doğu Mah. Yeliz Sok., Çelikler Sok.

BAŞİSKELE

09:00 - 17:00 Damlar Mah., Şehit Ekrem Mah., Şehit Ekrem Mah. Koca Orman Cad., Servetiye Karşı Köyü

KANDIRA

09:00 - 17:00 Sarıgazi Köyü, Alefli Köyü, Lokmanlı Köyü, Pelitpınarı Köyü, Bozburun Köyü, Karlı Köyü, Hıdırlar Köyü, Mülküşehsuvar Köyü, Selimköy Köyü, Ömerli Köyü, İncecik,Araman,Esm Tarım,Ayvazoğlu,Yüksel İş Tavuk

KARTEPE

09:00 - 17:00 Ketenciler Köyü

GEBZE

09:00 - 11:00

Yenikent Mah. 2405. Sok., 2406. Sok., 2424. Sok., 2432. Sok., 2433. Sok.

ÇAYIROVA

09:00 - 17:00 Emek Mah. Veysel Karani Cad.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

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