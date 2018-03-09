Dikkat! 7 ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak

İZMİT
09:00 - 12:00 Akarca Mah. Barbaros Barbaroshayrettin Paşa Cad., Barbaros Barbaroshayrettin Paşa Cad., Albay Karaosmanoğlu Cad.,
12:00 - 16:00 Alikahya Cumhuriyet Mah. Mustafa Kemal Cad., Mustafa Kemal Cad., Albay Karaosmanoğlu Cad., Yıldız Konutları
KÖRFEZ
09:00 - 17:00 Esentepe Mah. Koru Sok., Yaşar Doğu Cad., Yaşar Doğu Mah. Yeliz Sok., Çelikler Sok.
BAŞİSKELE
09:00 - 17:00 Damlar Mah., Şehit Ekrem Mah., Şehit Ekrem Mah. Koca Orman Cad., Servetiye Karşı Köyü
KANDIRA
09:00 - 17:00 Sarıgazi Köyü, Alefli Köyü, Lokmanlı Köyü, Pelitpınarı Köyü, Bozburun Köyü, Karlı Köyü, Hıdırlar Köyü, Mülküşehsuvar Köyü, Selimköy Köyü, Ömerli Köyü, İncecik,Araman,Esm Tarım,Ayvazoğlu,Yüksel İş Tavuk
KARTEPE
09:00 - 17:00 Ketenciler Köyü
GEBZE
09:00 - 11:00
Yenikent Mah. 2405. Sok., 2406. Sok., 2424. Sok., 2432. Sok., 2433. Sok.
ÇAYIROVA
09:00 - 17:00 Emek Mah. Veysel Karani Cad.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz