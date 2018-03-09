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Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun...

2018 yılında harfiyat maliyetlerinin artışı, otopark zorunluluğu, KDV artışları, tapu harcıdır derken artan maliyetler ev fiyatlarını da yukarılara çekmesi bekleniyor.

Her aile ister ki başını sokabilecekleri bir evi olsun... Kira ödemekten yıpranan toplumumuzda ev sahibi olmak daha da güçleşeceğe benziyor. 2018 yılında harfiyat maliyetlerinin artışı, otopark zorunluluğu, KDV artışları, tapu harcıdır derken artan maliyetler ev fiyatlarını da yukarılara çekmesi bekleniyor.Haberler.com'un haberine göre, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Vekili DenizKarataş, 2018 yılında inşaat sektörü ve konut satışlarında ki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Karataş, demir fiyatlarındaki önlenemez yükselişi ve hafriyat maliyetlerinde artışın konut fiyatlarına olumsuz yansıyacağını kaydetti.

"FİYATLARIN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Haziran ayı itibarıyla her bağımsız bölüme bir otopark zorunluluğunun yanı sıra KDV oranları, tapu harcı, altyapı bedellerinin yükselmesi ve kredi faizleri dikkate alındığındaTürkiye'de konut fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Karataş, "Hatta daha da artacak" dedi

"MÜTEAHHİTLİK ARTIK TERCİH EDİLMEYECEK"

Bu şartlar altında müteahhitlik mesleğinin artık tercih edilmeyeceğini, müteahhit sayısının düşeceğine de işaret eden Deniz Karataş, bu durumun da fiyatları yukarı çekeceğini söyledi. Konut stokları eridikçe yerine koymanın asla eski maliyetlerle mümkün gözükmediğini ifade eden Karataş, "Ayrıca deprem ülkesi olmamız nedeniyle yapılar, daha özellikli ve koruyucu unsurları içinde bulundurmak durumunda. Tüm bunlar yeni yılın ilk yarısından sonra fiyatlara yansıyacak gelişmelerdir. Konut ve inşaat sektörünün ekonomideki lokomotif görevini sürdürebilmesi için gerek yerel gerekse de devlet politikalarıyla desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Bugün 10:07 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
01

Hakan - sizde bir koyup 3-4 almayın..bir koyup ceyrek alsanız yetmiyormu..

Yanıtla . 1Beğen 09 Mart 11:13
02

Umut - @Hakan 01 nolu yoruma cevabı: Kesinlikle Hakan bey çok doğru söylüyorsunuz. . Bu yorumu haber yapan kişiye de sormak lazım. bu araştırmayı neye göre yapıp haber niteliğine taşımış. Mütahitler derneği başkan vekili herhalde ev fiyatları düşecek demez. !!!

Yanıtla . 0Beğen 09 Mart 17:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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