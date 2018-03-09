Otoyol mu? Demir yol mu?

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünün 1-2 kilometre kuzeyindeki çöp fabrikasına giden eski İstanbul yolunun üstünde bulunan mevkiinin vahim hali şoförlere zor anlar yaşatıyor.

KONUMU İTİBARİYLE ÇOKÇA SÜRÜCÜ KULLANIYOR

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nun şantiye sahasına giden bu yolu her gün yüzlerce ağır tonajı iş makinası kullanıyor. Kuzey ormanları içinden kıvrıla kıvrıla giden bu güzelim yol bölgede yaşayan halkın mecburi güzergahı durumunda. Derince'nin Geredeli Tahtalı ve Terziler Mahalleleri ile İzmit'e bağlı Gökçeviran Kaynarca Bulduk ve Çağırgan Mahalleleri her gün bu yolu kullanmak zorunda. Kandıra'nın cazibe merkezi olan Akçaova ya da Şile ve Ağva gibi turistik yerleşimlere de bu yol üzerinden gidiliyor. Üstelik bölgede taşımalı eğitim yapılması sebebiyle adeta bir şantiye sahasına dönen bu yolu kullanan öğrenci servisleri de mevcut.

YOL ÇOK SIKINTILI

Yol üzerinde biriken balçık kazalara davetiye çıkarıyor. 5 yıl bu yolun yapılmasını bekleyen, çile çeken bölge halkı yapılan beton yolun keyfini süremeden otoyol inşaatı başladı. Yüzeye çıkan demir çubuklardan kaçmak için tehlikeli manevralar yapan köylüler kimi zaman da gecişi engelleyen demir çubuklar sebebiyle yolu kullanamıyor. 3-4 yıl bile olmadan kullanılmaz hale gelen yol hakkında yetkililerin nasıl bir çalışma yapacağı bilinmiyor.