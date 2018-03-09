AK Gençlerden, kadınlara anlamlı sürpriz

AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları haftalık yönetim kurulu toplantısı parti binasında gerçekleştirildi. İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Sibel Saraç önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyeleri eksiksiz yer aldı. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya sürpriz bir şekilde katılan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her bir kadın yöneticiye çiçek hediye etti.

HER YÖNETİCİYE MEKTUP

Aynı zamanda, her gençlik kolları yöneticisi, kadın kolları yöneticileri için kadınlar gününü kutlayan bir mektup yazdı ve toplantı öncesinde yöneticilerinin sandalyesinin altına mektupları yapıştırdı. Kadın yöneticiler, gençlerin anlamlı jestlerinden büyük mutluluk duydu. Başkan Çağlayan, gençlik kolları olarak hazırladıkları pişmaniye ikramında da bulundu.

‘BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ’

Kadın yöneticilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, “Kadınlar günüz kutlu olduk. Sürpriz bir ziyaret yapmak istedik. Bizim için çok değerlisiniz, Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Gençlik kollarında ki bütün arkadaşlarımız sizlere mektup yazdı. Hepsi sandalyelerinizin altında var. İnşallah bu hediyelerimiz sizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.

‘HAYATA GENÇLERİN GÖZÜYLE BAKMAK LAZIM’

İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Sibel Saraç da, gençlere anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür ederek, “Gençlik kollarımıza bu ince düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hayata gençlerin gözüyle bakmak lazım. Genç olduğunuzda hayata birçok farklı pencereden bakabiliyorsunuz. Benim de çocuklarım var ve her zaman onların da fikirlerini de alıyorum. Değerli hediyelerinizle bizleri mutlu ettiniz” dedi.