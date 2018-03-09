Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Gümüşhane'nin fahri hemşehrisi oldu!

Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda, meclisin gündeminde yer alan maddeler görüşüldü.Toplantıda, ilk olarak kent konseyi kararları görüşüldü. Daha sonra meclisin gündeminde yer alan Gümüşhane Belediyesi tarafından Yeni mahallede yapımı tamamlanan muhtar ve taziye evine isim verilmesi görüşüldü. Başkan Çimen, muhtar evine eski Gümüşhane Belediye Başkanlarından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un isminin verilmesini istedi. Toplantıda, muhtar evine Kurt'un isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

SANCAKLI'YA FAHRİ HEMŞEHRİLİK

Daha sonra ise geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan bir Gümüşhaneliler gecesine katılan ve Gümüşhane'yi öven sözlerinden ötürüKocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya fahri hemşehrilik beratı verilmesi yönündeki gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantılar, meclisin gündeminde yer alan diğer maddelerin görüşülmesiyle sona erdi.