Madeni İşler’de başkan değişmedi

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. olağan kongresi dün İzmit Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirildi. 1990 senesinden bu yana 28 yıldır oda başkanlığını yürüten Temel Yılmaz’ın tek aday olduğu kongrenin divan başkanlığını Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ankara Federasyon Başkanı Özcan Saraçoğlu üstlendi.
9 KİŞİLİK YÖNETİM
Kongreye çok sayıda oda başkanı ile oda üyeleri katılım gösterdi. Bin 42 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 9 kişilik yönetim kurulu ile 3 kişilik denetim kurulu üyesi seçildi. nSeda DEMİRAL
TEMEL YILMAZ’IN YÖNETİM KURULU
Selahattin Yıldırım
Murat Açıkgöz
Hikmet Şıkkibar
Mesut Negiş
Hasan Hacıoğlu
Mehmet Onur Oktay
Mehmet Savaş
Sadık Aktürk
DENETİM KURULU
İsmet Mert
Ender Sarıca
Kazım Kocaman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz