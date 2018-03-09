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Madeni İşler’de başkan değişmedi

Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. olağan kongresinde 28 yıllık başkan Temel Yılmaz yeniden göreve seçildi

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. olağan kongresi dün İzmit Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirildi. 1990 senesinden bu yana 28 yıldır oda başkanlığını yürüten Temel Yılmaz’ın tek aday olduğu kongrenin divan başkanlığını Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ankara Federasyon Başkanı Özcan Saraçoğlu üstlendi.

9 KİŞİLİK YÖNETİM

Kongreye çok sayıda oda başkanı ile oda üyeleri katılım gösterdi. Bin 42 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 9 kişilik yönetim kurulu ile 3 kişilik denetim kurulu üyesi seçildi. nSeda DEMİRAL

TEMEL YILMAZ’IN YÖNETİM KURULU

Selahattin Yıldırım

Murat Açıkgöz

Hikmet Şıkkibar

Mesut Negiş

Hasan Hacıoğlu

Mehmet Onur Oktay

Mehmet Savaş

Sadık Aktürk

DENETİM KURULU

İsmet Mert

Ender Sarıca

Kazım Kocaman

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