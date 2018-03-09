Belediye Başkanı Üzülmez, TIR kullandı

Kartepe de faaliyet gösteren Sumotaş 64 No’lu Lojistik Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 24’ncü olağan kongresi sonrasında yeniden başkanlığa seçilen Marika Mehmet Top ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarete Başkan Üzülmez’in yanı sıra Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Top, Meclis Üyesi Hikmet Çelebi, SUMOTAŞ Yönetim kurulu üyeleri Necmi Akyıldız, Sinan Karabalık, Mustafa Semer, Fevzi Solmaz, Hakan Özmemiş, Mehmet Atmaca ve kooperatif üyeleri katıldı.

KARTEPE, AVRUPA’DA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Yapılan kongre hakkında bilgi veren SUMOTAŞ Başkanı Marika Mehmet Top “Kongremize 263 delegemiz katıldı. SUMOTAŞ’ın yeri artık plaza olacak. Bu idari binamız ve kapalı depo projemiz 11 milyon TL’ye mal olacak. SUMOTAŞ´ın hem kurumsal anlamda hem lojistik depolama anlamında en önemli projesidir. Buradaki amaç SUMOTAŞ´ın potansiyelini, cirosunu yükseltmek. Bu hedefler tek başımıza alacağımız kararlar ile yapılmaz. Bu projeyle SUMOTAŞ diğer yatırımcılara örnek olacak. Sadece örnek olmakla kalmayıp Suadiye’ye yatırımcı çekecek. Kartepe’nin lojistik anlamda çok büyük bir yatırımı vardır. Hatta Kartepe, Avrupa’da da lojistik sektöründe adından söz ettirmektedir. SUMOTAŞ´ın yeri artık plaza olacak, çok daha modern olacak diğer şirketlerden aşağı kalır yanımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

GELECEK YILLARIN YILDIZI KARTEPE

Yapılacak projeye gereken desteği vereceklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemiz lojistik bakımdan her geçen gün gelişmekte olan bir ilçedir. İlçemiz içerisinden Yüksek Hızlı Tren hattı geçiyor. Yapılacak olan istasyon ile Kartepemiz ticari bakımdan daha da hareketlenecektir. SUMOTAŞ gibi firmalar tarafından yapılacak olan yatırımlarımız var olan potansiyelimizi daha üst seviyeye çıkaracaktır. Asya ile Avrupa’yı bağlayan kentimizin ulaşım ağı Kartepe’den geçmektedir. Hava ve demir yollarının bağlantı noktası Kartepe’de dir. Bu da ilçemize ayrı bir değer katmaktadır. Gelecek yılların yıldızı Kartepe olacaktır. Yeni projelerinden dolayı SUMOTAŞ Başkanı Marika Mehmet Top başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerini ve kooperatif üyelerini kutluyorum” şeklinde konuştu. Ziyaret sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, SUMOTAŞ araçlarından birinin direksiyonuna geçerek, sembolik olarak tır şoförlüğü deneyimi yaşadı.