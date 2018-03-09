Yenikent’in yeni boğası

Yenikent Spor Kulübü’nün maskotu boğa, salonlara renk kattı. Gerek okul maçlarında ve gerekse kulübün basketbol ve voleybol maçlarında salona gelen Maskot, hakemler, sporcular, antrenörler ve veliler tarafından ilgi görüyor. Bu çalışma, kentin renksiz sporunun renkli görüntüsü oluyor.