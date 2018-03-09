Yenikent Spor Kulübü’nün maskotu boğa, salonlara renk kattı. Gerek okul maçlarında ve gerekse kulübün basketbol ve voleybol maçlarında salona gelen Maskot, hakemler, sporcular, antrenörler ve veliler tarafından ilgi görüyor. Bu çalışma, kentin renksiz sporunun renkli görüntüsü oluyor.
Bugün 11:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Yenikent’in yeni boğası
Yenikent Spor Kulübü’nün maskotu boğa, salonlara renk kattı.
Bugün 11:30 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz