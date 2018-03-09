Zirve Ford Otosan’ın!

16 Grup’ta toplam 53 okulun mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbolda en büyük Ford Otosan Ortaokulu oldu. Finalde Körfez İgsaş Ortaokulu’nu 25+1’de Tunay, 27’de penaltıdan Hakan ve 48’te de Berkay’ın golleri ile 3-1 mağlup eden Ford Otosan şampiyon oldu. Şampiyon takım kupa ve madalyalarını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz birlikte verdi.
İLK 3 OKUL İLİMİZİ TEMSİL EDECEK
Final maçından önce üçüncülük maçı oynandı. Gebze Beylikbağı Ortaokulu, Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu’nu Taha, Ali ve Buğra Efe’nin golleri ile mağlup etti. Dereceye giren ilk 3 okulumuz ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan havanın aşırı yağışlı olması nedeni ile kupa töreni Seka Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşti.
ERKEKLER FİNAL MAÇI
FORD OTOSAN ORTAOKULU: 3 KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU:1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Mehmet Özer***
FORD OTOSAN: Ali Aydın Abay***, Duhan Kolpar*** (Dk. 47 İshak Tuğral**), Alperen
Dinar***, Miraç Meriç***, Hakan Öztürk****, Berkay Erol****, Alpay Karakaya*** (Dk.
49 Yusuf Yalın***, Tunay Demirkıran***
KÖRFEZ İGSAŞ: Fadlı Tayyar**, Afşin Bayburtoğlu** (Dk. 48 Efe Altun**) Barış Uysal**,
Onur Baydar** (Dk. 40 Yusuf Mutlu**) Taha Bambal***, Metin Ekşi** (Dk. 48 Yunus
Emre Doğan**, Mehmet Mert Baydar***, Recep Acar**
GOLLER: Dk. 25+1 Tunay, Dk. 27 (P) Hakan Öztürk, Dk. 48 Berkay (Ford Otosan) Dk. 28
Mehmet Mert (Körfez İgsaş)
ERKEKLER ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU:1 GEBZE BEYLİKBAĞI ORTAOKULU: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Mehmet Özer***
ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR: Onur Alp Sarman**, Ataberk Bülbül**, Egemen Özkar**, Ege Bora Yıldırım**, Burak Alkın Kaya**, Berkin Bahar** (Dk. 20 İbrahim Ata Yıldız**),
Eren Bayraktar***, Enes Erdem Fil**
GEBZE BEYLİKBAĞI: Mert Budak***, Berat Çil***, Buğra Efe Ayrılmaz***, Taha Zumluoğlu***, Alp Eraslan***, Ali Turap Bülbül****, Gökdeniz Demircan***, Berke Bektaş***
GOLLER: Dk. 7 Taha, Dk. 28 Ali Turap, Dk. 48 Buğra Efe (Beylikbağı) Dk. 50+1 Eren (Bahçeşehir)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz