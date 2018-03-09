Zirve Ford Otosan’ın!

16 Grup’ta toplam 53 okulun mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbolda en büyük Ford Otosan Ortaokulu oldu. Finalde Körfez İgsaş Ortaokulu’nu 25+1’de Tunay, 27’de penaltıdan Hakan ve 48’te de Berkay’ın golleri ile 3-1 mağlup eden Ford Otosan şampiyon oldu. Şampiyon takım kupa ve madalyalarını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz birlikte verdi.

İLK 3 OKUL İLİMİZİ TEMSİL EDECEK

Final maçından önce üçüncülük maçı oynandı. Gebze Beylikbağı Ortaokulu, Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu’nu Taha, Ali ve Buğra Efe’nin golleri ile mağlup etti. Dereceye giren ilk 3 okulumuz ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Öte yandan havanın aşırı yağışlı olması nedeni ile kupa töreni Seka Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşti.

ERKEKLER FİNAL MAÇI

FORD OTOSAN ORTAOKULU: 3 KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU:1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Mehmet Özer***

FORD OTOSAN: Ali Aydın Abay***, Duhan Kolpar*** (Dk. 47 İshak Tuğral**), Alperen

Dinar***, Miraç Meriç***, Hakan Öztürk****, Berkay Erol****, Alpay Karakaya*** (Dk.

49 Yusuf Yalın***, Tunay Demirkıran***

KÖRFEZ İGSAŞ: Fadlı Tayyar**, Afşin Bayburtoğlu** (Dk. 48 Efe Altun**) Barış Uysal**,

Onur Baydar** (Dk. 40 Yusuf Mutlu**) Taha Bambal***, Metin Ekşi** (Dk. 48 Yunus

Emre Doğan**, Mehmet Mert Baydar***, Recep Acar**

GOLLER: Dk. 25+1 Tunay, Dk. 27 (P) Hakan Öztürk, Dk. 48 Berkay (Ford Otosan) Dk. 28

Mehmet Mert (Körfez İgsaş)

ERKEKLER ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU:1 GEBZE BEYLİKBAĞI ORTAOKULU: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Mehmet Özer***

ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR: Onur Alp Sarman**, Ataberk Bülbül**, Egemen Özkar**, Ege Bora Yıldırım**, Burak Alkın Kaya**, Berkin Bahar** (Dk. 20 İbrahim Ata Yıldız**),

Eren Bayraktar***, Enes Erdem Fil**

GEBZE BEYLİKBAĞI: Mert Budak***, Berat Çil***, Buğra Efe Ayrılmaz***, Taha Zumluoğlu***, Alp Eraslan***, Ali Turap Bülbül****, Gökdeniz Demircan***, Berke Bektaş***

GOLLER: Dk. 7 Taha, Dk. 28 Ali Turap, Dk. 48 Buğra Efe (Beylikbağı) Dk. 50+1 Eren (Bahçeşehir)