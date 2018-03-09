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Yıldız kız futbolda şampiyon KÖRFEZ İGSAŞ!

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futbolda şampiyon Körfez İgsaş Ortaokulu oldu.

Rahat bir tempoda götürdüğü final maçında Darıca Ortaokulu’nu 25 dakika içinde Songül, Ayşe ve Ece’nin golleri ile 3-0 mağlup eden Körfez İgsaş zirveyi kimseye bırakmadı.

HAKLI SEVİNÇ YAŞADILAR

2 grupta toplam 6 okulun mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Kızlar Futbolda final maçı Körfez İgsaş Ortaokulu İle Darıca Ortaokulu arasındaydı. Kağıtçı Stadı’ndaki maç öncesi favori olarak gösterilen ve futbolcularının tamamı Körfez Gençlerbirliği bünyesinde yer alan Körfez İgsaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonrası haklı bir sevinç yaşayan Körfez ekibine kupa ve madalyalarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Tertip Kurulu üyeleri Serap Özer ve Yiğithan Kibar birlikte takdim etti.

KARTEPE PAKMAYA ÜÇÜNCÜ OLDU

Formalite niteliğinde oynanan üçüncülük maçında ise KartepePakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu, Darıca Mehmet Akif Ortaokulu’nu 2-0 mağlup etti. İlk iki sırada yer alan Körfez İgsaş Ortaokulu ile Darıca Ortaokulu ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

KIZLAR ŞAMPİYONLUK MAÇI

KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU: 3DARICA MEHMET AKİF ORTAOKULU: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Ömer Tan***

KÖRFEZ İGSAŞ: Sultan Çağdaş*** (Selin Yüce**), Ece Altun****, Şevval Topal***, Tuğba Çeker*** (Dk. 32 Tuğçe Elibol**), Songül Polat**** (Dk. 38 Hazal Yeşilırman**),

Sinem Yıldırım*** (Dk. 24 Melek İbiş**), Nazlıcan Kardeş*** (Dk. 38 Rojin Turan**), Ayşe Bingöl***

DARICA MEHMET AKİF: Zilan Ediş**, Ecemnaz Dönmez**, Rojin Sinan**, Edanur Kıyak**, Sedanur İzci**, İrem Cam**, Fidan Can** (Dk. 25 Sıla Ağababa*), Cemile Akyol**

GOLLER: Dk. 5 Songül, Dk. 13 Ayşe, Dk. 25 Ece (P)

KIZLAR ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

KARTEPE PAKMAYA MUZAFFER İNCEKARA ORTAOKULU: 0 DARICA MEHMET AKİF ORTAOKULU: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Ömer Tan***

KARTEPE PAKMAYA MUZAFFER İNCEKARA: Derin Karacık**, Sema Ülker**, Nisa Çavuş**, Esra Onhan**, Zehra Şahin**, Işıl Çam**, Sıla Sever**, Nazar Korkmaz** (Dk. 23 Ebrar Çavuş**)

DARICA MEHMET AKİF ORTAOKULU: Azra Demir***, Damla Çınar***, Başak Özer***, İrem Nur Akçay***, Elif Polat***, Beyda Naz Kara****, Dilara Atik***, EbrarEyerciler***

GOLLER: Dk. 10 (P), Dk. 40 Beyda Naz

Bugün 11:49 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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