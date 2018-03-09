Alıştırdın bir kere Körfez’im!

Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 de beraberlik elde ederek ilk 5’e göz kırpan Kocaelispor, düşmeme mücadelesi veren Payasspor ile çok zorlu bir maça çıkacak. Bel ağrıları devam eden Özgür Sürekçi dışında eksiği bulunmayan ekibimizde hedef Hatay’dan da galip gelip ikinci yarıdaki çıkışını sürdürmek. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden ve Mehmet Seçkin’i tekrardan takımın başına getiren Payas ekibinde orta saha oyuncuları Necmi Çoban ve Çetin Turan ile eski Derincesporlu sol bek Cuma Ali Üzüm kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

KETEN BEKLEYEBİLİR

32 puanın 16’sını deplasmanda elde eden Kocaelispor’daTeknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Payas karşısında sahaya süreceği 11 belli gibi. Tek merak edilen husus savunma kurgusu. Fatih, Murat Başak, Kemalcan, Ali Keten ve Kadir Öge’den birisi kulübede yer alacak. Büyük bir ihtimalle Yusuf kalede, Hamza ve Mesut savunmanın önünde, Süleyman ve Özbakır kanatlarda, Sefa forvete yakın bölgede, Sinan da ileride Payas karşısına dizilecek. Bu sezon bir maçta 3 gol birden atamayan Kocaelispor, iç sahada grubun en kötü takımı olan Payas’ı mağlup ederse ilk kez üç maç üst üste kazanmış olacak.

TARAFTARIMIZ ASKERE MORAL VERECEK

Kocaelispor taraftarı Şanlıurfa’da olduğu gibi Hatay’da da özel bir program izleyecek. Zorlu deplasmana 2 otobüs ile giden Yeşil Siyahlılara, Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan 30 kadar taraftar da eşlik edecek. Öte yandan Uçak ile de Hatay’a gidecek olan Yeşil Siyahlılarla birlikte 150’den fazla taraftar maçı yerinde izleyecek. Taraftar Payas’ta şehit ailesini ziyaret edecek, sınıra yakın bir jandarma karakoluna gidecek ve askerimize moral verecek. İstanbul’dan Hakan Ülker’in yöneteceği maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklığın ise 13 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

MAÇIN KÜNYESİ

PAYASSPOR/KOCAELİSPOR

STAT: Payas İlçe

HAKEMLER: Hakan Ülker, Samet Özkul, Murat Erölmez

HAVA: 13 derece parçalı bulutlu

SAAT: 15.00

PAYASSPOR

SUPHİ (FATİH)

A.SAMET KIRIM

ONUR ÇAKIR

GÖKHAN ÇIRAK

MURAT CAN BÖLÜKBAŞI

UMUT ESKİKÖY

ÖMER KIZILDAĞ

DENİZ KARADENİZ

AYKUT TOPAL

TEVFİK ŞANVER

MUSTAFA BAYDEMİR

KOCAELİSPOR

YUSUF ŞENLİK

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

KEMALCAN (ALİ KETEN)

MURAT BAŞAK

HAMZA MUTLU

MESUT ÖZDEMİR

BURAK SÜLEYMAN

BURAK ÖZBAKIR

SEFA NARİN

SİNAN PEKTEMEK