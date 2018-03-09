Alıştırdın bir kere Körfez’im!

Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 de beraberlik elde ederek ilk 5’e göz kırpan Kocaelispor, düşmeme mücadelesi veren Payasspor ile çok zorlu bir maça çıkacak. Bel ağrıları devam eden Özgür Sürekçi dışında eksiği bulunmayan ekibimizde hedef Hatay’dan da galip gelip ikinci yarıdaki çıkışını sürdürmek. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden ve Mehmet Seçkin’i tekrardan takımın başına getiren Payas ekibinde orta saha oyuncuları Necmi Çoban ve Çetin Turan ile eski Derincesporlu sol bek Cuma Ali Üzüm kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.
KETEN BEKLEYEBİLİR
32 puanın 16’sını deplasmanda elde eden Kocaelispor’daTeknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Payas karşısında sahaya süreceği 11 belli gibi. Tek merak edilen husus savunma kurgusu. Fatih, Murat Başak, Kemalcan, Ali Keten ve Kadir Öge’den birisi kulübede yer alacak. Büyük bir ihtimalle Yusuf kalede, Hamza ve Mesut savunmanın önünde, Süleyman ve Özbakır kanatlarda, Sefa forvete yakın bölgede, Sinan da ileride Payas karşısına dizilecek. Bu sezon bir maçta 3 gol birden atamayan Kocaelispor, iç sahada grubun en kötü takımı olan Payas’ı mağlup ederse ilk kez üç maç üst üste kazanmış olacak.
TARAFTARIMIZ ASKERE MORAL VERECEK
Kocaelispor taraftarı Şanlıurfa’da olduğu gibi Hatay’da da özel bir program izleyecek. Zorlu deplasmana 2 otobüs ile giden Yeşil Siyahlılara, Konya Selçuk Üniversitesi’nde okuyan 30 kadar taraftar da eşlik edecek. Öte yandan Uçak ile de Hatay’a gidecek olan Yeşil Siyahlılarla birlikte 150’den fazla taraftar maçı yerinde izleyecek. Taraftar Payas’ta şehit ailesini ziyaret edecek, sınıra yakın bir jandarma karakoluna gidecek ve askerimize moral verecek. İstanbul’dan Hakan Ülker’in yöneteceği maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklığın ise 13 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.
MAÇIN KÜNYESİ
PAYASSPOR/KOCAELİSPOR
STAT: Payas İlçe
HAKEMLER: Hakan Ülker, Samet Özkul, Murat Erölmez
HAVA: 13 derece parçalı bulutlu
SAAT: 15.00
PAYASSPOR
SUPHİ (FATİH)
A.SAMET KIRIM
ONUR ÇAKIR
GÖKHAN ÇIRAK
MURAT CAN BÖLÜKBAŞI
UMUT ESKİKÖY
ÖMER KIZILDAĞ
DENİZ KARADENİZ
AYKUT TOPAL
TEVFİK ŞANVER
MUSTAFA BAYDEMİR
KOCAELİSPOR
YUSUF ŞENLİK
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
KEMALCAN (ALİ KETEN)
MURAT BAŞAK
HAMZA MUTLU
MESUT ÖZDEMİR
BURAK SÜLEYMAN
BURAK ÖZBAKIR
SEFA NARİN
SİNAN PEKTEMEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz