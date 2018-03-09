İzmitli Haldun Alagaş: Sporcu çok nitelikli eğitici yok!

“Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” adlı panelde, ünlü spor adamı Önder Özen ile birlikte konuşmacı olan Alagaş, ülkede sporcu sayısının yeterli sayıda olduğunu, ancak yetiştirici boyutunda o kadar verimli olunamadığını söyledi…

MUZAFFER YOLDAŞ ÇOK ETKİLİ OLDU

Alagaş, kendisinin gizli profesyonel bir sporcu olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Bizler aslında birer gizli profesyonel sporcuyuz. Çünkü yaptığımız işte para kazanıyoruz. Ama amatör ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Tesadüfen karate sporuna başladım diyebilirim. Yaşıtımız bir grubun sırtlarındaki çanta ile nereye gittiklerini ettim ve İzmit’te Muzaffer Yoldaş’ın antrenörlüğünü yaptığı karate salonunda kendimi buldum. Kısa bir süre sonra benim iyi bir karateci olacağıma inanan Muzaffer hocam, bu günlere gelmemde çok etkili oldu.

KAĞITSPOR’DAN AYRILDIM, ÇÜNKÜ…

Muzaffer hocam ile birlikte Halit hocamdan da çok şeyler öğrendim. Kendisi Gürcistan’a gitti ve orada karate kulübü kurdu. Yoldaş ustadan sonra, Kağıtspor için mücadele ettim. Her şey yolunda giderken, Kağıtspor’un il dışındaki sporcular yerine Kocaeli’nin sporcularına şans vereceğini belirtmesi üzerine, İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız Kağıtspor’u bıraktı. Ancak diğer branşlar için böyle bir durum söz konusu değildi. Anladım ki tavır başka ve ben de Kağıtspor’dan ayrıldım.

YAŞANDI VE BİTTİ

Sonrasında Kayseri’de bir takım kurduk ve hem erkek hem de kadınlarda Türkiye şampiyonu olduk. 19 yaşımda Dünya şampiyonu oldum ve bu sevinci 3 kez yaşadım. Ayrıca 4 kez de Avrupa’da şampiyonluğu elde ettim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, İstanbul Büyükşehir’in sporcusu oldum. Ümraniye Belediyesi şahsım için spor salonu yaptı ve bir caddeye adımı verdi. Kentimde zerre kadar görmediğim saygıyı bana dışarıda verdiler. Aslında bu durum yıllarca beni üzdü. Ancak yaşandı ve bitti. Artık çok takılmıyorum.

ÇOCUKLARINIZ BİZE EMANET

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nde antrenörlük yapıyorum. Bu şehrin tüm çocuklarına, gençlerine karate sporunun ne kadar güzel, ne kadar iyiliksever bir spor olduğunu anlatmak istiyorum. Öğretmek için doğduğumu düşünüyorum ve enerjim çok yüksek. Antrenmanlarımızı Yahyakaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıyoruz. Aileler çocuklarını bizlere emanet edebilir.

LİYAKAT ÇOK ÖNEMLİ

Sporcu sayısı konusunda bir sorunumuz yok. Ancak yetiştiricilik ve liyakat problemi yaşıyoruz. Sadece sporda değil, hangi işi yaparsak o işi iyi bilen birisinden öğrenmeliyiz. Tarkan’ın Battalgazi ve Bruce Lee’nin filmleri ile büyüdük. Onlardan çok etkilendim. Arkadaşım Jean-Claude Van Damme ile güzel bir hatıram var. Ülkemiz olimpiyat oyunları düzenlemek için aday oldu. Marka değerimiz için Van Damme’i davet ettik ve Bağcılar’daki bir spor salonu açılışında bir araya geldik.

ÇOK DUYGULANDIM

Kendisine hediye takdim etmek istedim. Benden üzerimdeki karate kıyafetimi istedi. Seve seve verdim. 2 yıl sonra bir belgesel çekiminde Jean-Claude Van Damme’ın üzerinde hediye ettiğim kıyafet vardı. Ay Yıldızlı bayrağımızın yer aldığı kıyafetle milyonların izlediği belgeseli çeken Van Damme beni çok duygulandırdı. Hayalim olimpiyat madalyası kazanmaktı. Ancak karate olimpik spor olmadığı için bu amacıma ulaşamadım. Bir de uzun metrajlı bir filmde yer alma hayalim var. Sağlam bir projeye “Hayır” demem…

RAKİPLER BİZE YAKLAŞIYOR

2020’de olimpik spor olacağına çok inandığımız karate sporu, ilimiz ve ülkemizde Dünya seviyesinde. Eraylar, Tuğbalar yetişmeye devam edecektir. Ancak rakipler karatenin olimpik spor olacağından çok sıkı çalışıyor ve bize yaklaşıyor. İyi bir hazırlık evresi ve konsantrasyon ile olimpiyatlarda Türk karatecilerinin başarılı olacağına inanıyorum. Avrupa’yı geziyorum ve çalışmaları yakından takip ediyorum. Aynı zamanda bilgi birikimlerimi paylaşıyorum. İzmit’i ve ülkemizi daha önce olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğime inanıyorum.