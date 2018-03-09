Safari Winter Challange 2. Ayak Yarışı, bugün Körfez Otomobil Pistinde koşulacak. Saat 13.00’de başlayacak yarışların yine yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Sürat tutkunları Körfez’e hücum!
Otomobil Sporları severler, yarın müthiş bir kapışmayı izleyebilecekler.
Bugün 12:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz