Ortaokul ve lise düzeyindeki turnuva, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda, 3 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Turnuva Mehmet Baturalp anısına yapılacak.
Bugün 12:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:15 TSİ )
Kardeş Pası Nisan’da!
Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geçen yıl ilki düzenlenen Kardeş Pası Basketbol Turnuvası’nın bu yıl 2’nci gerçekleştirecek.
Bugün 12:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz