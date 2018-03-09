Sahibi Karabaş’ı her yerde arıyor

İzmit Yenişehir Mahallesi Soylu Sokakta bulunan Başaraneller Otomotivden kaçan ya da kaçırılan Sivas kangalı cinsi Karabaş’ı sahipleri her yerde arıyor. siyah ve büyük kafası , küçük kulakları olan Karabaş’ın boynunda kırmızı deri ve dikenli bir tasma bulunuyor. Karabaş’ın boynunda ayrıca zincirde bulunuyor.
İletişim:
Aykut Koç: 0532 434 74 03
Nihat Akçay 0532 413 50 52
Zeki Küçükateş 0532 412 05 79
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Yorumlar
(2 )
Selim - KÜÇÜK KULAKMIŞ :)
Hamiyet Sahin - Bu köpeği bir hafta oluyor yahyakaptan 1 bölge eylül sokakta(Türk Telekomun önünde) bir akşam üstü gördüm.videoya aldım.kulakları kesikti.çok ama çok kızmıştım kulaklarının kesik olmasına.yaşlıydı.sokağın köpekleri sıkıştırdı ben öyle görmüş oldum.çok uysal efendi ve sağlıklı kiloluydu.sadece kulakları kesikti ve yaşlıydı.belediye buna küpe bile takamaz demiştim.bir kaç gün sonra videoyu sildim.sokaklarda onca çok vakayı takip ediyorum ki yetemez oldum.ve herşeyi takip edemem dedim ve videoyu sinirlenip sildim.keşke silmeseydim.boğazında tasma yoktu.ama köpek resimdekine tıpa tıp benziyordu.
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