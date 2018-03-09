Sahibi Karabaş’ı her yerde arıyor

Hamiyet Sahin - Bu köpeği bir hafta oluyor yahyakaptan 1 bölge eylül sokakta(Türk Telekomun önünde) bir akşam üstü gördüm.videoya aldım.kulakları kesikti.çok ama çok kızmıştım kulaklarının kesik olmasına.yaşlıydı.sokağın köpekleri sıkıştırdı ben öyle görmüş oldum.çok uysal efendi ve sağlıklı kiloluydu.sadece kulakları kesikti ve yaşlıydı.belediye buna küpe bile takamaz demiştim.bir kaç gün sonra videoyu sildim.sokaklarda onca çok vakayı takip ediyorum ki yetemez oldum.ve herşeyi takip edemem dedim ve videoyu sinirlenip sildim.keşke silmeseydim.boğazında tasma yoktu.ama köpek resimdekine tıpa tıp benziyordu.