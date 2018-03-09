Cem Evi’nde kadınlar gününü kutladılar

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Tavşantepe Cem Evi’nde düzenlenen kahvaltı ile kutlandı. Gerçekleştirilen kahvaltıya Tavşantepe Cem Evi Başkanı Ali Ekber İncesu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yöneticileri, Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe, Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu Müdürü Erdoğan Davut ve okul aile birliği yöneticileri ile çok sayıda mahalleli katıldı. Kahvaltının ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yapan Tavşantepe Cem Evi Başkanı Ali Ekber İncesu, “8 Mart’lar kadının, örgütlenme ve eşit yaşam hakkı için mücadele günlerinin simgesidir” dedi

HAYATA YENİK BAŞLIYORLAR

Ali Ekber İncesu, “Türkiye’de birçok yerde hala kadına şiddet meşru görülüyor. Ayrıca şiddet gören kadınlarımızın yarısı, kocalarının kendilerini dövmelerini haklı buluyor. Evde kocaya, İşyerinde işverene, baba ocağında babaya, abiye borçlu sayılan kadın haklarının farkına varamıyor. Kadına yönelik cinsel, bedensel ve psikolojik şiddet çok zaman ceza bile almıyor. Kadınlar bugün ülkemizde de erkeklere göre yüzde 25-50 oranında az az ücretle çalışmaktadır. Kadın olmak birçok ülkede doğarken hayata yenik başlamaktır. Erkeklerle eşit işe eşit maaş alamamaktadır. Cinsel ve sınıfsal sömürüye son vermek adına savaşsız, barış dolu yaşanabilir bir dünya yaratmak adına, eşitlik, özgürlük ve demokrasi adına, emeğin değerinin katlanması talebimle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” diye konuştu.