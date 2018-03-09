Darıca hesap kapatacak!

4 puan gerisinde yer alan Diyarbekirspor’u yarın sahasında konuk edecek olan Darıca Gençlerbirliği’nde tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. 6 maçlık galibiyet serisine iç sahada Gölcük’e yenilerek nokta koysa da Tire’de normale dönen Uğur Balcıoğlu’nun öğrencileri, hafta başından bu yana Diyarbekirspor maçına ayrı bir hırsla hazırlandı. İlk maçı 89’da yediği golle 1-0 kaybeden, geçtiğimiz sezonda rakibine Play-Off yarı finalinde elenerek travma yaşayan ekibimiz yarınki kritik maçı kazanıp, hesabı kapatmak istiyor. Salı ve Çarşamba idmanlarında rakibi devirme planını kuran Darıca’nın hocası Uğur Balcıoğlu, rakibi her yönüyle analiz ederek galibiyet planını belirledi.

RAKİBİ BİLİYOR

Rakibin artı yönlerine ilişkin taktikler geliştiren sarı-yeşilli teknik adam, bunu sahada çok iyi uygulayıp rakibe pozisyon izni vermeyecek. Rakiple ilgili analizlerini futbolcularına da aktaran Balcıoğlu, zor bir maçın kendilerini beklediğini fakat ciddiyet ve disiplini elden bırakmadıkları takdirde galip gelen tarafın kendileri olacağını söyledi.