Diyarbekir maçında Düdük Filiz’de!

Bu sezon 2.Lig maçlarında düdük çalan İstanbul bölgesi hakemi, kariyerinde 3. kez Darıca’nın maçına çıkacak. Hakem Filiz geçmişte Afyonkarahisar (10 Ekim 2010) ile Orhangazi (17 Mart 2011) maçlarını yönetmiş ve sarı-yeşilliler deplasmanda oynadığı iki maçta da yenilmişti. 7 yıl sonra Darıca Gençlerbirliği’nin maçına atanan Filiz’den cesur bir yönetim göstermesini bekliyoruz.