Bu sezon 2.Lig maçlarında düdük çalan İstanbul bölgesi hakemi, kariyerinde 3. kez Darıca’nın maçına çıkacak. Hakem Filiz geçmişte Afyonkarahisar (10 Ekim 2010) ile Orhangazi (17 Mart 2011) maçlarını yönetmiş ve sarı-yeşilliler deplasmanda oynadığı iki maçta da yenilmişti. 7 yıl sonra Darıca Gençlerbirliği’nin maçına atanan Filiz’den cesur bir yönetim göstermesini bekliyoruz.
Bugün 12:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:39 TSİ )
Diyarbekir maçında Düdük Filiz’de!
Darıca Gençlerbirliği’nin Diyarbekirspor ile yarın oynayacağı kritik karşılaşmaya oldukça tecrübeli bir hakem atandı: Mustafa Kürşad Filiz.
Bugün 12:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz