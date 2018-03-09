Bu futbolcular kart görmeleri halinde ligin 27’inci haftasında oynanacak Turgutluspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, önemli haftalara girilirken bu 3 oyuncuyu uyardı.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:40 TSİ )
3 futbolcu sınırda
Darıca Gençlerbirliği’nde Diyarbekirspor maçı öncesi Alper Tursun, Emrullah Kokoç ve Hakkı Yıldız’ın 3’er sarı kartı bulunuyor.
Bugün 12:38 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz