DARGET her zamanki yerinde

10 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon vermeye çok yaklaşan Darıca Gençlerbirliği camiası, DARGET’in ev sahipliğinde bir arayarak gelerek kenetlendi. DARGET’in gecesi, Darıca Teras Cafe’de gerçekleşti. Bugün de tribünde şov yapılacak.