10 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon vermeye çok yaklaşan Darıca Gençlerbirliği camiası, DARGET’in ev sahipliğinde bir arayarak gelerek kenetlendi. DARGET’in gecesi, Darıca Teras Cafe’de gerçekleşti. Bugün de tribünde şov yapılacak.
Bugün 12:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
DARGET her zamanki yerinde
Kısa adı DARGET olan Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği, dün akşam düzenlediği geleneksel gecesinde şampiyonluk kutlamaları yapacaktı.
Bugün 12:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz