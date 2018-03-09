Süper Amatör'de heyecan aralıksız devam ediyor

2017-2018 sezonu Play-Off Ligi’nin ilk yarısı geçen hafta pazar günü sona erdi. Büyük Derbentspor, ilk yarıyı lider bitirdi. Ara tatili verilmeyen ligde, ikinci yarının ilk maçları, bir başka deyişle 8.hafta maçları yarın oynanacak. Gebze Metin Oktay, Derbent, Kandıra ve Kavaklı Statlarındaki dört maç yine nefes kesecek.

DERBENT İLİMTEPE'Yİ AĞIRLAYACAK

Lider büyük Derbent takımı, 19 puana sahip ve yarın İlimtepe FK takımını ağırlayacak. Maç 15.00’de Derbent Stadı’nda. 15 puana sahip ikinci sıradaki Gebze temsilcisi Sultanorhan, eski lider 13 puanlı Kartepe Suadiye’yi ağırlayacak. Bu maç Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve 15.00’te başlayacak. Kandıra’da ise Kandıra Gençler Birliği Belediyespor ile Kocaeli Güneşspor kozlarını paylaşacak. Günün son maçı saat 17.00’de başlayacak ve İhsaniye-Kocaeli Nusretiye arasında Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanacak.